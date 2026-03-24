Commémoration du 25 mars : l’ONU réclame justice et réparations pour les victimes de l’esclavage

Le Secrétaire général des Nations Unies a appelé à des mesures concrètes en faveur de la vérité, de la justice et des réparations pour les victimes de la traite transatlantique.



À l'occasion de la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage, le chef de l'organisation a exhorté la communauté internationale à garantir la souveraineté de l'Afrique sur ses ressources et à lui accorder une influence égale au sein du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’architecture financière mondiale.





« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux victimes d’un crime d’une cruauté inouïe : des millions d’êtres humains arrachés à leurs familles et à leurs communautés en Afrique. Embarqués de force de l’autre côté de l’Atlantique. Et, pour ceux qui survivaient au voyage, réduits en esclavage dans les Amériques. Des millions d’autres sont nés dans la servitude, ont été brutalement exploités pour leur main-d’œuvre et privés de leur humanité la plus fondamentale. Nous honorons leur résilience discrète autant que leurs actes de résistance courageusement affirmés »,lit-on sur le document.





Ce crime, qui a duré plus de 400 ans, ne relève pas seulement du passé selon l'organisation. L'héritage de la traite continue de nourrir les inégalités économiques actuelles et les préjugés raciaux ancrés dans nos cultures, nos médias et nos institutions de pouvoir.





« À l’occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, il nous faut regarder cet héritage en face. En rejetant le mythe de la différence raciale et l’imposture odieuse du suprémacisme blanc. En faisant échec au racisme aussi bien en ligne, dans les médias, à l’école, sur le lieu de travail, en politique, qu’au plus profond de nous-mêmes. Enfin, en œuvrant pour la vérité, la justice et les réparations », note la déclaration.





Le message se conclut par un appel à la transformation de la gouvernance mondiale pour que chaque être humain puisse s'épanouir dans la dignité. Cette déclaration intervient alors que l'ONU demande aux États membres des actions bien plus audacieuses que les simples mesures symboliques prises jusqu'ici.

