Comment l'accord avec les rebelles est une aubaine pour la paix au Soudan

L'accord de paix signé la semaine dernière au Soudan promet enfin de mettre fin aux guerres dévastatrices du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil Bleu qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Mais comme l'expliquent Alex de Waal et Edward Thomas, il a un prix énorme à payer.



L'accord a été négocié entre le gouvernement de transition et une coalition de chefs rebelles dans la capitale du Soudan du Sud, Juba.



Sa force réside dans la bonne volonté des deux parties [d'aller à la paix].



Sa faiblesse est que le Soudan tente une expérience audacieuse de démocratie au milieu de crises croisées sans pratiquement aucune aide internationale.



En août 2019, les dirigeants militaires et civils du Soudan ont accepté de cohabiter dans un gouvernement de transition, répondant ainsi à une demande centrale des manifestants qui avaient renversé la dictature de 30 ans du président Omar al-Bashir.



La priorité absolue était de mettre fin aux guerres qui avaient longtemps ravagé le pays.



Les rebelles étaient convaincus de la sincérité des membres du cabinet civil, dirigé par le Premier ministre Abdalla Hamdok.



Ils ne faisaient pas confiance aux généraux, en particulier au général Mohamed Hamdan Dagolo, dit "Hemeti", dont les troupes avaient mené de terrifiantes campagnes anti-insurrectionnelles.



L'accord a été conclu après presque un an de pourparlers de paix.



Une chance unique



Le président militaire du conseil de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint, Hemeti, ont besoin de la légitimité internationale qui découlerait d'un accord.



Mais leur approche préférée est celle de la division et de la règle : offrir de l'argent et des emplois à des chefs rebelles individuels pour les coopter un par un.



Des décennies de cette stratégie avaient divisé les forces rebelles selon des critères ethniques.



Le plus grand groupe, le Front révolutionnaire soudanais, est une coalition fragile. Et bien qu'il partage beaucoup des mêmes objectifs que les manifestants non violents de Khartoum, ils viennent d'horizons très différents.



Les manifestants urbains ont enduré des décennies de surveillance et de répression policière.



Leurs dirigeants sont issus de l'élite professionnelle et devraient hériter du gouvernement, comme cela s'est produit lors des précédents soulèvements du "Printemps de Khartoum" en 1964 et 1985.



Les rebelles ont mené des guerres sanglantes dans la poussière et la boue des périphéries éloignées.



Ils ont été marginalisés par les gouvernements précédents et n'ont aucune expérience de la politique civile.



Les rebelles ont donc été lents à faire confiance à la classe politique urbaine - même si la révolution de 2019 a offert une chance unique de transformer le Soudan.