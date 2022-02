Comment la Coupe pourrait aider à booster l’économie nationale du Sénégal

Le Sénégal vient de remporter la Coupe d’Afrique des nations de football qui se jouaient au Cameroun. Cette victoire, bien célébrée partout dans le pays et dans la diaspora, peut avoir des « retombées économiques à court et long terme », selon le Dr Diène Ousseynou Diouf, maitre de conférences titulaire en management et économie du sport à l'Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ).



« Une compétition comme la Coupe d'Afrique des nations (Can), au-delà de l'aspect économique, confère une notoriété continentale et même internationale, car trônant sur le toit du continent pendant au moins deux années, tous les yeux seront braqués sur le détenteur de la Coupe », a d’emblée confié Dr Diouf, à L’Observateur.



« Du point de vue touristique, les manifestations, les reportages et les journaux feront que ceux qui ne connaissaient pas le Sénégal, vont vouloir découvrir désormais le pays. Ceux qui le connaissaient déjà vont avoir envie de revenir, compte non tenu des Sénégalais de l'extérieur », a-t-il ajouté.



A l’en croire, « tout ceci concourt à rebooster l'économie nationale via le transport aérien, l'hôtellerie, la restauration, le commerce intérieur, etc ». Et à l'interne, explique-t-il, « nous savons que plus l'équipe est allée loin dans la compétition, plus certaines caisses se remplissaient avec tous ce qui est accessoires et soirée de match ». Mais désormais, c'est un nouveau cap à travers la nouvelle posture de à l'Equipe nationale, ce qui implique normalement « une nouvelle étoile sur le maillot, d'où la confection de nouvelles versions ».



Dr Diouf a aussi évoqué la confection à nouveau de drapeaux avec le sentiment de fierté grandissant au Sénégal et ailleurs. Pour lui, « être l'équipe championne de la Can va aussi marquer désormais, au-delà des audiences, des retombées économiques pour les commerces et les villes. Mais aussi et surtout, espérons-le des retombées au niveau des clubs (professionnels et amateurs) et enfin des impacts au niveau des infrastructures avec l'argent reçu de la Confédération africaine de football (Caf) ».