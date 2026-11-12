Sénégal - Soudan : le onze de départ des Lions dévoilé pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2027

L'équipe nationale du Sénégal a dévoilé son onze de départ pour affronter le Soudan ce jeudi à 19 heures, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Dans les buts, Yehvann Diouf est titularisé avec le numéro 1. La défense s'articule autour du capitaine Kalidou Koulibaly, accompagné de Moussa Niakhaté, Sadibou Sané et El Hadji Malick Diouf.



Au milieu de terrain, le sélectionneur fait confiance à Lamine Camara, Dion Lopy et Iliman Ndiaye. Le secteur offensif est animé par Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye et Boulaye Dia.



Sur le banc des remplaçants figurent Mory Diaw, Mamour Ndiaye, Lamine Sy, Malang Sarr, Nobel Mendy, Massiré Sylla, Pape Matar Sarr, Pape Demba Diop, Pathé Mboup, Issa Soumaré, Clayton Diandy et Paul Mendy, précise la Fédération sénégalaise de football.

