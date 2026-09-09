La BCEAO se félicite de l'accord financier conclu entre le Sénégal et le FMI

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a exprimé mercredi sa grande satisfaction quant à l’accord technique signé entre le Sénégal et le FMI. Cet accord porte sur un programme économique et financier de 1 240 milliards de FCFA destiné à assainir les finances publiques sénégalaises. Le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou qualifie ce rapprochement de signal fort pour toute la zone UEMOA.



Selon l'institution d'émission, cette convention servira de levier stratégique pour rétablir rapidement la stabilité budgétaire du pays. Jean-Claude Kassi Brou souligne que la démarche permettra de restaurer la confiance des marchés et de renforcer le secteur bancaire régional. « C’est avec une grande satisfaction que nous saluons l’accord technique conclu entre le Sénégal et le FMI », a déclaré le gouverneur lors du comité de politique monétaire.



La Banque centrale adopte toutefois une posture de prudence constructive pour la suite des discussions. L'organe de régulation attend la finalisation complète du processus pour examiner le traitement réservé à la dette souveraine. « En tant que régulateur monétaire, l’institution reste particulièrement attentive à la situation financière de ses États membres », a rappelé M. Brou.