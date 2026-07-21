Commerce transfrontalier : Suppression des goulets d'étranglement douaniers entre la Gambie et le Sénégal

La Gambie et le Sénégal ont entériné une feuille de route conjointe de trois mois pour éliminer les barrières douanières et fluidifier le commerce transfrontalier.



Cet accord bilatéral prévoit notamment le déploiement de " GAINDE ", un système de gestion douanière sénégalais aux postes frontières clés de Karang, Keur Ayib, Badiara et Selety, ainsi que l'adoption du système de transit électronique régional SIGMAT de la CEDEAO pour un suivi en temps réel des marchandises.



Le texte acte également la fin de la double escorte sur le corridor de Wellingara et l'introduction du Document Administratif Unique (DAU), évitant ainsi la redéclaration des marchandises à l'entrée du territoire sénégalais.



La coopération opérationnelle sera renforcée par des opérations frontalières trimestrielles, l'échange automatisé de données via une API et la réactivation de la plateforme de partage de renseignements "EnCen" pour lutter contre la contrebande.