Commercialisation de l’arachide: des opérateurs réclament des arriérés de 71 milliards Fcfa

Au lendemain du conseil interministériel sur la campagne de commercialisation arachidière dont le démarrage est fixé au 30 novembre, c'est encore la soupe aux grimaces chez certains acteurs de la filière oléagineuse. C'est le cas des opérateurs privés réunis au sein de la Fnops/T. Ces derniers, qui étaient en conclave dans la capitale du Saloum, ont fait part de leurs inquiétudes face à cette échéance.



«Nous saluons les initiatives prises par le Premier ministre sur instruction du Président de la République de faire passer le prix au producteur de 275 à 280 francs au titre de prix plancher afin de protéger les producteurs », s'est d'abord réjoui le président de l'organisation faîtière des opérateurs privés actifs dans la commercialisation arachidière, Modou Fall. Une échéance qui ne se présente pas, cependant, dans les meilleurs auspices.



Pour cause, la campagne qui va démarrer dans quelques jours pourrait se faire sans ces opérateurs. «Nous courons derrière des arriérés de paiement de factures sur les deux dernières campagnes qui se chiffrent à 71 milliards de nos francs. Sans l'épuration de ce passif par l'Etat, il nous sera impossible de participer à cette campagne qui se profile. C'est pourtant nous nous en ouvrons au Président Macky Sall pour le règlement de cette facture pour une bonne campagne de commercialisation 2023-2024 », a poursuivi Modou Fall.



Ses camarades ont par ailleurs formulé des griefs à l'encontre des industriels sur les questions du paiement à temps des factures et la baisse du taux d'abattement. «On ne peut pas payer au prix comptant les producteurs, et se retrouver avec des tonnes d'abattement à supporter en plus de retards dans les règlements après la réception des graines », met en garde pour sa part Cheikh Kassé Tall, le président de la zone centre est de l'organisation. Signalons qu'après une bonne saison hivernale, les prévisions de production de la graine oléagineuse sont estimées à 1,8 million de tonnes.