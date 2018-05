Commissaire Boubacar Sadio : «Dans certains cas il est permis d’utiliser des balles réelles»

«Dans une manifestation, il y a une disposition réglementaire qui autorise à tirer sur les manifestants qui bravent l’autorité surtout, quand la vie des agents est en danger», a déclaré Boubacar Sadio commissaire de police à la retraite qui apportait des précisions sur la posture que doit adopter un policiers ou un gendarme dans certaines situations.



«Dans le jargon des forces de défense et de sécurité, les balles à blanc sont même méconnues, informe Sadio. Une fois sur le terrain, on utilise les balles réelles. C’est ce qui se passe aussi dans des situations comme dans l’attaque d’une Brigade de gendarmerie ou d’un Commissariat de police», a-t-il expliqué.



L’ancien Directeur général-adjoint de la Police d’expliquer dans les colonnes de Source A : «que ceux qui estiment que la police ou la gendarmerie doit utiliser les balles à blanc, à la place de balles réelles, se trompent très lourdement». Avant de sommer ceux qui critiquent «nos vaillants policiers et gendarmes», d’arrêter.



Cependant, relève-r-il, «il est interdit aux forces de l’ordre de tirer sur les parties vitales. Et ce, même si la manifestation déborde. Sinon elles tombent sous le coup de la loi».