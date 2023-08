Commissariat Wakinane Nimzat: la complice supposée de Maman Coundoul tente de mettre fin à sa vie

Le feuilleton quasi tragicomique de la disparition/fugue de «Maman Coundoul» n'a pas encore fini de doter les Sénégalais de nouveaux épisodes. Alors que la principale mise en cause et trois de ses présumés complices, Oumou Ndao, Amadou Wellé et Mame Diarra Sène, sont en garde à vue au commissariat de Wakhinane Nimzatt. Impliqué dans le dossier, un agent de santé en fuite est activement recherché.



Mais le journal L'Observateur nous rapporte ce samedi qu'alors que les policiers essayaient de connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire, un incident est survenu dans les locaux de la police de Wakhitane Nimzatt où les mis en cause sont en détention. Oumou Ndao, l'une des présumés complices a tenté de se suicider. Le journal précise qu’elle a essayé de s’ouvrir les veines avec un tesson d’une bouteille de boisson que sa famille lui avait fait parvenir.



Nos confrères racontent également que cet incident a été précédé d’un autre : Oumou Ndao et «Maman Coundoul», qui étaient placées en garde à vue dans une même cellule, ont eu une violente dispute. Ce qui a poussé les enquêteurs à les séparer.



Oumou Ndao a été présentée comme celle qui aurait recueilli «Maman Coundoul» après que ses faux ravisseurs l’ont déposée près de l’agence de la Senelec de Castors. Feuilleton à suivre...