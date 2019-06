Communication du Palais: El hadji Kassé limogé par Macky Sall

Le ministre conseiller en communication de la présidence de la République du Sénégal, El hadji Kassé, a payé les pots cassés de sa sortie sur l’affaire Pétrotim et Aliou Sall. Selon la Radio futurs médias (Rfm, privée), qui cite des sources au Palais, M. Kassé a été limogé par le président Macky Sall.



Cette information avait été déjà donnée par le quotidien « L’Observateur » dans la livraison de ce lundi 24 juin 2019. Elle vient d’être confirmée par la Rfm qui, se base sur ses sources au Palais et de l’entourage du président de la République.



Cependant, nos confrères renseignent que M. Kassé ne va pas quitter le Palais. Le désormais ex-ministre en communication sera casé quelque part. A sa place, Seydou Gueye qui avait occupé le poste de porte-parole du gouvernement y est pressenti. Et l’ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly va devenir le porte-parole de Macky Sall.