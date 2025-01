Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 08 janvier 2025

Ce Conseil a marqué le lancement de l'exercice 2025 dans le cadre du déploiement

de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Il s'articulera autour d'un plan

d'action gouvernemental visant à consolider la transformation systémique de notre pays.

Une priorité spéciale sera accordée au secteur sanitaire. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment par la mise en place de filets sociaux, le renforcement de fonds de solidarité nationale, la restructuration de programmes sociaux et l'actualisation du registre national unique, afin de cibler avec précision les ménages vulnérables. Dans le cadre de la pacification et de la stabilisation du climat social, un nouveau pacte social sera conclu avec les centrales syndicales et les organisations d'employeurs avant le 1er mai.