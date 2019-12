Compétition internationale MMA : l'humidité gâche la fête

L'humidité a obligé les organisateurs de la première compétition internationale MMA à Dakar d'arrêter les combats après 9 passages sur 12 confrontations prévues.



Lors de la 9e confrontation entre la franco-marocaine Rizlen Zouak et le Brésilienne Jamila Sandora, les arbitres ont constaté qu'il y a beaucoup de glissade. En fait, le tapis était mouillé à cause de l'humidité. Malgré le nettoyage à l'aide de serviettes, le problème n'a pu être résolu. Pour ne pas prendre trop de risque mettant les sportifs en danger, ils ont décidé d'arrêter les combats.



Sur les 12 combats prévus, 9 ont été faits. Visiblement, la franco-marocaine n'est pas du tout contente. A distance, on l'a voyait se faire consoler par ses proches. C'était son premier combat, après une pause d'un an. Elle compte à son actif, trois combats dont une défaite. Son adversaire brésilienne compte 5 combats sans défaite.