Compétition internationale MMA: le lutteur sénégalais Reug Reug signe sa première victoire

Ovations et fair-play

Soirée spectaculaire au Musée des Civilisations Noires qui a abrité ce samedi 14 décembre 2019 la première compétition internationale de Mixed Martials Arts (MMA) à Dakar. Le lutteur sénégalais Omar Kane dit Reug Reug, qui vient de connaitre cette discipline a battu son adversaire franco-marocain, Sofiane Boukichou.Dès le premier round, le Marocain était cuit. Car Reug Reug, après quelques minutes d’observation, est passé l’acte. Comme dans la lutte avec frappe au Sénégal, il a plusieurs fois soulevé son adversaire avant de l’écraser sur le tapis. Sofiane Boukichou qui a à son compte 6 combats dont 3 défaites était visiblement épuisé. Il a plusieurs cherché à échapper pour respirer un peu, le Sénégalais ne lâche pas.Après le premier round, les deux combattants sont encore revenus dans la case. C’est là que Reug Reug a achevé le combat, en rouant de coups de poings son adversaire visiblement épuisé et sans défense. Ne pouvant pas continuer, l’arbitre arrête et donne la victoire au SénégalaisLes supporters du lutteur sénégalais ont répondu à l’appel. Dès que Reug Reug est apparu sur les écrans géants mis en place, c’est des cris et des ovations qu’on entend partout à l’esplanade du Musée des civilisations noires à Dakar.Après que l’arbitre ait annoncé la victoire de Reug Reug, le combattant marocain a soulevé le bras de son adversaire face au public sénégalais pour le féliciter. Un geste qui a été salué par les spectateurs venus nombreux.Les arts martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA) sont un sport de combat complet, associant pugilat et lutte au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques ; selon les fédérations, sont autorisées les techniques de percussion telles que coups de pied, de poing, de genou et de coude, mais aussi les techniques de corps à corps debout (clinch), de projections et de soumission (grappling) et quelquefois des techniques particulières de percussion au sol.