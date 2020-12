Compétitions interclubs: Teungueth FC et Jaraaf de Dakar en ballotage défavorable

Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar, les deux clubs sénégalais engagés dans les compétitions africaines, se trouvent en ballotage défavorable après leur premier match sanctionné respectivement par un nul (0-0) et une défaite (0-1).





L’équipe de Teungueth FC, opposée mardi au Raja de Casablanca (Maroc), n’a pu faire qu’un match nul qui le met dans la situation d’aller gagner chez l’adversaire pour intégrer la phase de poules de la Ligue des champions (LDC).



Au premier tour, le représentant sénégalais avait réussi à marquer à l’extérieur (1-1), mais c’était face aux Armed Forces de Gambie, une équipe largement en dessous de l’équipe demi-finaliste de la précédente LDC qu’est le Raja.



Au contraire de l’équipe sénégalaise qui traîne un déficit de compétition depuis mars dernier, le club marocain a démarré son championnat dont il occupe la première place après quatre journées.



Le Jaraaf de Dakar, engagé en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), s’est de son côté incliné (0-1) face au FC San Pedro de Côte d’Ivoire, mercredi au stade Lat Dior de Thiès.



Une très mauvaise opération qui oblige l’équipe de la Médina d’aller faire un exploit à l’extérieur pour passer au prochain tour.



Lors du tour préliminaire, le Jaraaf avait éliminé les Kano Pillars du Nigeria (3-1 et 0-0).



