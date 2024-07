Compétitions interclubs de la CAF: le tirage au sort aura lieu demain en Egypte

Le tirage au sort des phases préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de Football (CAF) et la coupe de la Confédération 2024-2025, se tiendra jeudi à 11h GMT, au Caire en Égypte, au siège de la Confédération, a appris l’APS de source officielle.

Selon le communiqué de la CAF « Au total, 59 clubs provenant de 47 pays disputeront le tour préliminaire de la Ligue des champions. Cinquante-deux clubs issus de 41 pays sont concernés par la Coupe de la Confédération »



Le Teungueth FC et l’ASC Jaraaf de Dakar sont les deux représentants du Sénégal à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération.



Les tours préliminaires des deux compétitions se joueront du 16 au 18 août 2024. Et les phases de groupes sont prévues d’octobre à décembre 2024.



Les phases à élimination directe et la finale des deux compétitions sont prévues entre mars et mai 2025.