Concours d’entrée au Lycée scientifique d’excellence : la région de Diourbel classée 3ème ex aequo avec 5 admis

Les résultats de la session 2019 du concours d’entrée au Lycée scientifique d’excellence de Diourbel ont été publiés samedi.



La région de Diourbel a été classée 3ème ex aequo avec la région de Thiès lors de cette session 2019 du concours d’entrée au Lycée scientifique d’excellence de Diourbel. Elle a obtenu 5 candidats admis et une fille sur la liste d’attente.



Pour cette année 2019, les régions de Dakar et de Fatick, classés 1er et 2ème, ont respectivement 32 et 6 admis. La région de Kaolack s’en est sorti avec 4 admis, Louga et Saint-Louis, sont classées 6ème ex aequo avec 3 admis chacune. Matam et Ziguinchor ont obtenu chacune 1 seul admis.

Les autres régions notamment Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, n’ont pas d’admis.



Au total, 60 élèves ont été admis lors de ce concours. Parmi eux, 33 sont des filles et 27 des garçons.



L’Initiative pour le développement de Diourbel (IDD) qui a assuré les cours, la préparation, le suivi et l’hébergement de plus d’une trentaine de candidats, se réjouit de ces résultats. La rentrée scolaire 2019-2020 au Lycée scientifique d’excellence de Diourbel est prévue le lundi 27 octobre 2019.