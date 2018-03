Condamnation de Khalifa Sall : Seydi Gassama avertit sur l’instabilité qui guette le Sénégal

La justice sénégalaise est loin d’être indépendante, et cela constitue un problème parce que cette situation risque de plonger le Sénégal dans une instabilité. C’est l’avis de Seydi Gassama qui se prononçait suite à la condamnation du maire de Dakar Khalifa Sall.



Le président de la section Sénégal d’Amnesty, fustige ainsi la peine prononcée contre le maire de Dakar d’autant plus que les règles du jeu n’ont pas été respectées. Car, soutient-il, la manière avec laquelle le procès s’est déroulé montre que ce sont des intérêts politiques qui sont cachés derrière.



Ce qui, à l’en croire, laisse la porte ouverte à «l’instabilité et le chaos » à l’image des autres pays africains où prévalait «une justice à deux vitesses».