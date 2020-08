Condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir tenu des « propos injurieux » sur la communauté mouride: Samba Touré interjette appel

Le maître coranique avait été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de grande instance de Dakar pour les chefs d’injures publiques le 27 juin 2019. En guise de rappel, il avait reconnu avoir tenu des propos injurieux envers la communauté mouride. « jJapportais des éclaircissements à une question que l’un de mes disciples m’avait posée, mais j’étais enregistré à mon insu », avait soutenu le maître coranique lors de son procès. Après 20 mois de détention, le septuagénaire a interjeté appel pour une liberté provisoire. Les faits pour lesquels le marabout Samba Touré a été appréhendé remontent au 06 mars 2018.



Le procureur avait saisi la Division des Investigations criminelles (Dic) sur un audio qui risquait de compromettre la sûreté publique. Arrêté, le maître coranique avait reconnu être l’auteur de l’audio de « propos injurieux » mais nié l’avoir publié dans les réseaux sociaux. « On m’a envoyé un vocal d’un chef religieux qui a marié trois sœurs de mêmes père et mère. J'ai répondu que la charia n’accepte pas ce mariage des trois sœurs consanguines avec un seul homme. J'ai répondu par audio à une question posée par un de mes disciples. « si Mame Borom Touba avait trois femmes consanguines, c’est interdit », a répondu le marabout dans un audio partagé dans les Réseaux sociaux. « kouko am si sa sérigne worna ko mouna bayi », a réitéré le marabout à la barre avant de déclarer que son intention était d’éclairer le public.



« Il y a beaucoup de marabouts, mais il faut savoir quoi enseigner pour ne pas créer des tensions religieuses dans le pays », avait sermonné le juge. D’après le procureur, c’est une communauté spécifique qui a été visée dans l’audio. Pour lui, l’internet n’est pas une zone de non droit, la cyber-sécurité réprime ses propos injurieux. Le parquet général a qualifié hier les faits de « très graves » et s’est opposé à la mise en liberté provisoire du prévenu septuagénaire.



Le conseil du maître coranique a plaidé qu’il n’y a aucun rapport entre la gravité des faits et une liberté provisoire. Selon le conseil du prévenu, il aurait pu comprendre si le parquet avait soulevé une garantie de représentation ou un trouble à l’ordre public. Le délibéré sur la demande de mise en liberté provisoire du maître coranique est fixé au 18 août prochain.



Le Témoin