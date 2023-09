Condamné pour détournement de fonds à hauteur de 7 millions, un caissier évoque l’envoûtement

Sayfoulaye D., âgé de 28 ans, a été reconnu coupable de « détournement de fonds » par le tribunal de Dakar. Il a été condamné à trois mois de prison pour avoir prélevé 7,1 millions de francs CFA des caisses du bureau de change où il travaillait depuis trois ans.



D’après Rewmi Quotidien, l’affaire a éclaté après trois années de collaboration entre Sayfoulaye D. et son employeur. Il a été poursuivi pour « abus de confiance » et a été arrêté par la Division des investigations criminelles.



Lors de son interrogatoire, Sayfoulaye D. a avancé une explication inhabituelle. Il a affirmé avoir été envoûté par un inconnu le 7 septembre dernier. Selon ses dires, cet individu l'aurait hypnotisé en lui serrant la main et lui aurait fait croire qu'il agissait sur mandat de son patron, lui demandant de verser les recettes du jour.



Cependant, l'analyse des données de son téléphone portable a révélé qu'il avait transféré une partie des fonds dans son propre compte bancaire. Avec l'aide de sa famille, le prévenu a versé un acompte de 2 millions de francs à la partie civile. Cependant, cette dernière a rejeté la thèse de l'envoûtement.



Dans son verdict, le juge a condamné le mis en cause à trois mois de prison avec sursis et à verser un dédommagement de 6 millions de francs.