Dialogue national : Khalifa Sall dénonce les arrestations politiques et plaide pour un "dialogue sincère"

Khalifa Ababacar Sall a participé ce 28 mai au dialogue national au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio. Prenant la parole au nom de la plateforme Taxawu Sénégal qu'il dirige, l'ancien maire de Dakar a centré son intervention sur la question des arrestations politiques, dénonçant fermement ces pratiques : "Les arrestations et les interpellations arbitraires ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée", a-t-il déclaré. Appelant à un véritable dialogue inclusif, Khalifa Sall a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des simples rencontres formelles : "À côté du Jub, Jubal et Jubanti, il faut ajouter un Juboo sincère et permanent", a-t-il lancé. Regardez!

Aminata Diouf

