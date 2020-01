Condamnée à mort, gravement malade et préférant mourir, Mbayang Diop inquiète HSF

Condamnée à la peine de mort, depuis le mois d’Avril 2017, par la Justice saoudienne qui l’accuse d’avoir tué son employeur, Mbayang Diop serait, gravement, malade et sans aucune assis- tance médicale. Selon



Horizon Sans Frontières (Hsf ), notre compatriote est désespérée et préfère plutôt mourir que de continuer à souffrir. «D’après les informations reçues par Horizon Sans Frontières, désespérée dans sa souffrance, elle aurait préféré mourir que de continuer à vivre dans ces conditions de détention», déclare le président d’Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye.



Dans un communiqué, l’Organisation de défense des migrants lance un cri de cœur et interpelle les autorités face à ce désarroi. «Le Sénégal doit- il resté inerte devant la situation de sa fille, qui vit un calvaire infernal ? Que doit faire l’Etat pour la sauver, face à cette urgence ?», s’interroge Horizon Sans Frontières. Elle suggère, ainsi, à l’Etat du Sénégal, particulièrement, les autorités compétentes, dans un sursaut diplomatique, que «cette peine de mort soit communiée à une peine de prison à perpétuité, pour que Mbayang puisse venir finir ses jours au Sénégal».



Mieux, Boubacar Sèye pro- pose que, si possible, «l’Etat, par le biais des relations séculaires qui nous unissent à l’Arabie Saoudite, fasse une demande de grâce, à titre humanitaire, pour la faire sortir de ce bourbier». Mais Horizon Sans Frontières, très préoccupée par la situation de Mbayang Diop, parle «d’urgence absolue et exige de l’Etat des preuves attestant que la jeune dame est en- core en vie et en bonne santé».



