Conférence Sahara - BAL 2025 : L'ASC Ville de Dakar à l'assaut des ténors

La Conférence Sahara de la BAL 2025 débute ce samedi 26 avril à Dakar Arena pour la saison 5. Cette année, l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) représentera le Sénégal, pour sa première.



L'ASCVD : Novice, mais ambitieuse



Après l'AS Douanes et le DUC, c'est autour de l'ASC Ville de Dakar de goûter à la Basketball Africa League (BAL), une compétition très disputée qui réunit les équipes championnes de leurs pays respectifs. Les protégés de Libasse Faye même s'ils sont novices dans cette compétition, ils voudront tout de même déjouer les pronostics surtout à domicile pour tenter d'obtenir l'un des tickets qualificatifs aus Finals 8, qui se tiendra en Afrique du Sud. Seule la Douane a réussi à disputer la finale de la BAL en 2023 contre Al Ahly (vainqueur de cette édition). Sinon l'année dernière, les Gabelous ont été éliminés en quart par Petro Luanda. Le DUC, quant à lui n'avait pas réussi à franchir la première phase en 2022.



Thierno Ibrahima Niang, capitaine de l'ASC Ville de Dakar s'est prononcé sur le premier match en conférence de presse ce jeudi : "Il faut persister dans l'effort et rester focus sur l'objectif. Là, le seul défi qui compte, c'est contre l'US Monastir." Interrogé sur le niveau de la Ligue, le médaillé de bronze des Afrobasket masculin 2013 et 2015 laisse entendre : "Le niveau du championnat local a évolué depuis l'avènement de la BAL. Quand on était aux USA, on ne pensait pas revenir sitôt pour jouer en club au Sénégal. Mais avec cette plateforme, on est pressé de faire un come-back. Plus encore, tous les clubs veulent être champions car sachant qu'il y a à la clé, une place à la BAL."



Un recrutement intelligent pour faire face aux ténors



Sur le recrutement l'ASC Ville de Dakar a frappé fort, avec les arrivées du meneur américain William Perry qui connait bien la BAL, puisqu'il a eu à jouer à Rivers Hoopers. On peut aussi citer le sud-soudanais Ater Majok et le nigérian Abdoulaye Harouna qui a porté les couleurs de FAP, de l'AS Salé et l'AS Douanes, la saison dernière.



L'US Monastir : Repart à l'assaut du trophée



L'US Monastir, première adversaire de la Ville de Dakar, en ouverture de la compétition ce samedi, voudra aussi disputer les Finals 8. Une formation très régulière qui n'a manqué aucune compétition depuis son avènement. Les Tunisiens iront à l'assaut du trophée, suite à leur sacre en 2022. Radhouane Slimane, capitaine des Monastirens, joueur le plus âgé de la BAL.



À 44 ans, Slimane va jouer sa 5e saison BAL d'affilée. Il est encore plus motivé. "On est content d'être ici pour la 5e saison consécutive. Ce n'est pas facile de dominer le championnat en Tunisie. Cette Ligue progresse constamment, ce n'est pas étonnant si dans les années elle devient l'une des meilleures Ligues. On est confiant, on a fait deux finales pour un titre, j'espère qu'on sera encore en finale cette année. Notre mission n'est pas facile. Les autres sont de grandes équipes, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit facile. On respecte tout le monde, ça va se jouer à moins de 20 points d'écart mais il faut se donner à fond. Ce sera la Conférence la plus dure vu le vécu des équipes. L'ASC Ville de Dakar est très forte, devant leur public, ils (Douanes) nous ont éliminé deux ans avant", a-t-il confié.



Petro Luanda : le champion en titre à la défense de son trône



Petro Luanda, champion en titre, débutera la défense de son trône dans cette conférence Sahara. Les Angolais font figurent de favori dans cette compétition, où ils seront très attendus suite à leur sacre de l'édition précédente. Troisième adversaire de Ville de Dakar, Petro Luanda est une équipe difficile à bouger et avait impressionné les amateurs de la balle orange, l'année dernière après une campagne très réussie. À titre de rappel, les Angolais avaient écarté la saison dernière, l'AS Douanes en quart de finale, alors qu'ils avaient un retard de 20 points au dernier quart temps. C'est une formation qui ne lâche rien tant le coup de sifflet final n'a pas retenti.



Kriol Star : le petit poucet prêt à bousculer la hiérarchie



La formation Capverdienne de Kriol Star ne viendra pas à Dakar, en victime expiatoire, car c'est une équipe qui peut créer la surprise et bousculer la hiérarchie. Champion en titre capverdien, Kriol a fait des merveilles lors des qualifications de cette BAL 2025. Les capverdiens ont privé la qualification aux champions Burundais Urunani BBC, où évoluaient les sénégalais Jean Jacques Boissy et l'ex capitaine de la Ville de Dakar, Mouhamed Doumbya qui a disputé la conférence Kalahari, il y a trois semaines sous les couleurs du Stade Malien. Deuxième adversaire de l'ASCVD, Kriol Star, sera une équipe à surveiller. Ce match sera même le choc des novices, puisque ces deux formations disputent pour la première fois de leur histoire cette compétition.





Le programme de la 1ère journée :





Samedi 26 avril 2025



Dakar Arena



14H30 : Kriol Star v Petro Luanda



17H30 : ASCVD v US Monastir



Dimanche 27 avril 2025



14H30 : US Monastir v Petro Luanda



17H30 : Kriol Star v ASCVD



Mardi 29 avril 2025



16H00 : US Monastir v Kriol Star



19H00 : ASCVD v Petro Luanda



Jeudi 1er mai 2025



14H30 : Petro Luanda v US Monastir



17H30 : ASCVD v US Monastir



Samedi 3 mai 2025



14H30 : Kriol Star v US Monastir



17H30 : Petro Luanda v ASCVD





Dimanche 4 mai 2025



14H30 : Petro Luanda v Kriol Star



17H30 : US Monastir v ASCVD