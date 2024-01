Conférence de presse de Kaba Diawara : une altercation éclate entre journalistes sénégalais et guinéens

Les hostilités sont déjà lancées entre le Sénégal et la Guinée, prévu ce mardi dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe C. Ce lundi à l’occasion de la conférence de presse d’avant match, les journalistes des deux camps ont failli en venir aux mains.



Tout est parti d‘une question posée par un journaliste sénégalais au sélectionneur du Syli que les confrères guinéens n‘ont pas apprécié. Il s‘en est suivi des échanges houleux. La tension est montée d'un cran et le désordre s'est installé dans la salle.