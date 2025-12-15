Menace de boycott de la tournée du Président Diomaye : son directeur de cabinet réagit

Ousmane Abdoulaye Barro, directeur de cabinet du président de la République a réagi face aux appels au boycotte contre le Chef de l'Etat qui va entamer une tournée économique dans le Sud du pays.



Le directeur a affirmé sur les ondes de la RFM que le Président Diomaye Faye effectuera une série de visites sur des chantiers en cours de réalisation ou déjà réalisées. Concernant les embrouilles au sommet de l'Etat, il a soutenu que les divergences sur le plan politique doivent participer au développement du Sud et à une meilleure prise en charge des préoccupations de sa population. Le directeur du cabinet du Président a tenu à clarifier la nature de cette tournée en déclarant que « le cœur de cette tournée c’est l’économie".



Toutefois, M. Barro a souligné les divergences qu’il y’a entre le Président Diomaye et son Premier ministre. D'après lui, « la politique a toujours été traversée par des divergences d’opinions, idéologiques ».



Il a reconnu le caractère inopportun et précoce de cette situation. « C’est inquiétant car cette divergence se passe au sein d’un parti qui s’est battu pendant des années pour arriver au pouvoir. C’est très prématuré car nous n’avons pas encore fait 12 ans d’exercice », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, il a tenu à rassurer les pastéfiens en déclarant que « la divergence que le Premier ministre a révélé aux populations et aux citoyens, c’est une divergence par rapport à la direction de la "coalition Diomaye Président". Il y’a un processus qui est en train d’être menée qui tourne autour de la réorganisation de cette coalition. Je suis optimiste par rapport à l’issue de ce travail ».



Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une tournée économique en Casamance du 20 au 25 décembre 2025. Cette tournée économique s’inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 et vise à mettre en œuvre une gouvernance de proximité.