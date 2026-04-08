Conflit Iran-USA : Le Sénégal encourage la voie du dialogue après l'annonce d'une trêve

Le Sénégal, par le biais du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a officiellement salué ce mercredi la conclusion d’un cessez-le-feu entre la République islamique d’Iran, les États-Unis et Israël. Dakar considère cette trêve comme une étape cruciale pour l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, après 40 jours d'hostilités dévastatrices.







Le gouvernement sénégalais s'est félicité de l’ouverture imminente de négociations entre Téhéran et Washington. Cet accord de deux semaines, facilité par la médiation du Pakistan, prévoit un arrêt des bombardements américains et la réouverture du détroit d’Hormuz par l’Iran, garantissant ainsi la reprise du commerce international d'hydrocarbures.







Exprimant sa profonde préoccupation face au bilan humain et matériel — marqué notamment par la disparition du Guide suprême Ali Khamenei et de hauts responsables iraniens — le Sénégal réaffirme son attachement au multilatéralisme. La diplomatie sénégalaise encourage vivement les parties à transformer cette désescalade temporaire en un accord de paix global, inclusif et durable, conformément au droit international.

