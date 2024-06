Conflit Israélo-palestinien : Guy Marius Sagna appelle au « boycotte massif » des entreprises israéliennes.

Le député Guy Marius Sagna a réitéré son appel au boycott des entreprises israéliennes se trouvant au Sénégal. Il a de nouveau fait la proposition ce mercredi, lors d’une conférence de presse organisée par la coalition sénégalaise pour la Cause Palestinienne et l’ensemble des Associations, Organisations ou Mouvements de solidarité avec le peuple frère palestinien.

Le débat de cette conférence tournait autour du « génocide en cours en Palestine, la position de l’Etat du Sénégal et ses relations avec Israël, les responsabilités, tâches et actions de solidarité de la société civile… ».



Prenant la parole, Guy Marius Sagna a appelé au « boycott massif » de toutes les entreprises israéliennes. Revenant sur les dons de moutons que l’Etat d’Israël fait au Sénégal à chaque fête de Tabaski, Guy Marius affirme que c’est une stratégie de « corruption » de la part de l’Etat hébreu envers les populations sénégalaises afin que ces derniers pensent que c’est un pays de bonne foi.



Rajoutant que l’image que veut véhiculer l’Etat d’Israël ne colle pas avec la réalité, car un Etat de bonne foi ne tue pas ses prochains. « On ne peut pas opprimer tout un peuple et se considérer comme un État de bien », a indiqué Guy Marius. Ainsi, le député appelle les Sénégalais à soutenir le peuple palestinien qui se fait agresser par un Etat sioniste. Car ce qu'Israël veut faire, c’est du colonialisme ».