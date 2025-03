Conflit RDC-Rwanda : les Présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Doha

Cette réunion trilatérale s’inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions dans l’Est de la RDC. Cette partie du pays est le théâtre d’affrontements entre l’armée congolaise et le Mouvement du 23 mars (M23), un groupe rebelle accusé par Kinshasa et l’ONU d’être soutenu par Kigali.



Une réunion trilatérale s'est tenue le mardi 18 mars 2025 à Doha au Qatar dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions croissantes dans l'Est de la RDC. Cette région est en proie à des affrontements violents entre l'armée congolaise et le Mouvement du 23 mars (M23).



Le communiqué officiel issu de cette réunion indique que les trois dirigeants présents ont salué les avancées significatives des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que les résultats positifs du sommet conjoint de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), qui s'est tenu à Dar es-Salaam le 8 février 2025. Ce sommet avait pour objectif de renforcer la coopération régionale pour résoudre la crise sécuritaire dans l’Est du pays.



Lors de cette réunion, les dirigeants ont convenu de poursuivre les discussions entamées, afin de consolider une approche commune en vue de trouver une solution durable à cette crise complexe. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coopération entre les pays concernés, de favoriser un dialogue inclusif et de continuer à travailler sur des solutions qui préservent la stabilité régionale.