Conflit en Ukraine: la Chine «s'oppose fermement» à toute pression des États-Unis ou des Européens

Ce vendredi 5 septembre, la Chine a dit «s'opposer fermement» à toute coercition après l'appel du président américain Donald Trump aux dirigeants européens à faire pression économiquement sur Pékin au sujet de la guerre en Ukraine. «La Chine n'est pas à l'origine de cette crise, pas plus qu'elle n'en est partie prenante. Nous nous opposons fermement à cette tendance qui consiste à invoquer la Chine à tout propos et nous nous opposons fermement à de prétendues pressions économiques exercées à son encontre», a indiqué devant la presse Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, rapporte l'AFP.
