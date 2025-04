Conflit foncier à Tocky Gare: 54 hectares de terre opposent le maire de la localité à des paysans

Face à un lotissement jugé illégal, le collectif des paysans pour la défense du foncier de Tocky Gare, monte au créneau pour dénoncer la démarche de l’équipe municipale, et de ses services techniques qui selon ledit collectif, veulent tout simplement s’accaparer des terres cultivables.



« Depuis deux ans, nous avons informé qui de droit, le sous-préfet de Ndoulo, le préfet du département de Diourbel, avec ampliation la gouvernance, la mairie de Diourbel, mais également la BNS. L’on ne peut avoir une autorisation de le dire sans discuter avec les exploitants, sans PV de lotissement. Il n’y a pas de démarche inclusive. Les populations ne veulent pas de ce lotissement », tonne Ali Diokel Ngom porte-parole des populations.



Poursuivant ses propos, M. Ngom ajoute : « La démarche du maire consiste à discuter avec une personne, de signer un soi-disant protocole d’accord de morcellement, cela à part les services techniques dont l’Urbanisme et le Cadastre. Au président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko d’ordonner l’audit du foncier dans le département de Diourbel et d’arrêter toutes les procédures ».



Par ailleurs, Ali Diokel Ngom rappelle que le maire de Tocky Gare, Dr Moussa Thiao, faisait parti de notre collectif pour dénoncer les pratiques mal seine de son prédécesseur. Actuellement, "il est en train de faire pire".



54 hectares de terres aiguisent les appétits à Tocky Gare où les agriculteurs et l’équipe municipale ne parlent plus le même langage.