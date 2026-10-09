Conflits dans l’est de la RDC: après Goma et Kigali, les facilitateurs de l’UA à Kinshasa

Les facilitateurs de l’Union africaine sont arrivés à Kinshasa. La délégation réunit l’ancienne présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde et les anciens présidents kényan Uhuru Kenyatta et botswanais Mokgweetsi Masisi. Selon la présidence congolaise, Félix Tshisekedi les recevra ce 9 octobre. Cette audience prolonge leurs échanges avec l’AFC/M23 à Goma, puis avec Paul Kagame à Kigali. Aucun accord n’a été annoncé à ce stade.



Transmettre les résultats de leurs consultations : c’est la prochaine étape annoncée par les facilitateurs de l’Union africaine (UA). Ils doivent en rendre compte au gouvernement de la RDC, mais aussi au médiateur de l’UA, le Togolais Faure Gnassingbé.



Le 7 octobre, à Kigali, ils ont discuté avec le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, des prochaines étapes du processus de paix et des causes profondes du conflit, selon la présidence rwandaise.



Auparavant, à Goma, ils avaient rencontré le groupe politico-militaire AFC/M23, la Mission de l’ONU au Congo (Monusco), des acteurs humanitaires et le mécanisme de vérification du cessez-le-feu.



Le panel en a tiré plusieurs appels : poursuivre de bonne foi les négociations de Doha, respecter le cessez-le-feu et coopérer avec les mécanismes de vérification.



Des intentions militaires qui restent affichées



De son côté, Corneille Nangaa réclame des engagements vérifiables et un suivi de leur application. Mais le coordonnateur de l’AFC/M23 affirme aussi que son mouvement combattra pour empêcher les forces gouvernementales de reprendre Minembwe, localité du Sud-Kivu théâtre d'affrontements ces derniers mois.



L’audience de Kinshasa intervient donc alors que ces intentions militaires restent affichées. Pour les facilitateurs, les engagements doivent se traduire dans la vie des populations : protéger les civils, permettre l’accès à l’aide et préserver les services essentiels, notamment les écoles.



Plusieurs tentatives de médiation ont tenté en vain, jusqu'ici, de mettre fin aux combats dans l’est de la RDC : un accord signé par Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington, et, parallèlement, un autre entre Kinshasa et l’AFC/M23 dans le cadre d'une médiation qatarienne pour un cessez-le-feu.



L'est de la RDC est en proie à des conflits depuis plus de 30 ans. L’AFC/M23 a pris le contrôle de pans de territoire dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Une offensive début 2025 a été marquée par la prise de deux grandes villes de l'Est congolais, Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu).