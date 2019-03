Congo: 7 ans près les explosions de Mpila, des sinistrés toujours… sinistrés

Ce 4 mars 2019 marque le septième anniversaire des explosions d’un dépôt d’armes et de munitions de l’armée congolaise à Mpila, un quartier Est de Brazzaville. Le drame avait fait officiellement au moins 282 morts, plus de 2300 blessés et plus de 17.000 sans abris qui vivent toujours dans des conditions difficiles et demandent aux autorités de reconstruire leurs maisons.