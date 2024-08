Congo-Brazzaville: une session de l'OMS s'ouvre alors que le mpox se propage

Devant les délégués, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a exprimé la préoccupation de l'institution face à la propagation de l'épidémie de mpox : « La flambée de mpox la plus récente nous a emmené à déclarer cette maladie urgence de santé publique de portée internationale il y a deux semaines. »



Le directeur a souligné son inquiétude concernant les derniers variants signalés. « Nous sommes particulièrement préoccupés par l'expansion de cette nouvelle souche du virus appelée Clade 1b, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Au cours du mois dernier, plus de 220 cas concernés par le clade 1b ont été confirmés dans quatre pays voisins qui n'avaient pas déclaré des cas de mpox auparavant : le Burundi, du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda », a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Prévenir grâce aux vaccins

D'autres États africains sont également touchés par la variole du singe. Le Congo-Brazzaville, par exemple, a confirmé 21 cas le week-end dernier.