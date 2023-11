Congo: au moins 31 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de l'armée à Brazzaville

Au moins 31 jeunes Congolais de 18 à 25 ans, frappés par le chômage, ont trouvé la mort dans la nuit du 20 novembre 2023 dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville, selon le bilan établi par le gouvernement. Un précédent bilan faisait état de 37 morts.



Lisant un communiqué de la cellule de crise, Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement, a dressé le bilan du drame : « nombre de décès 31, soit 29 corps identifiés et deux corps en cours d’identification. » La bousculade mortelle est survenue lors d’une opération de recrutement de l’armée. Le drame s’est produit après 23 heures au stade Michel d’Ornano, au cœur de la ville, selon plusieurs témoins.



C’est ce site qui a été choisi pour accueillir des jeunes de 18 à 25 ans, candidats au recrutement dans l’armée. Depuis la semaine dernière, l’armée congolaise a annoncé le renforcement de ses effectifs par l’engagement de 1 500 nouveaux agents. « Ce drame humain traduit le désarroi d’une jeunesse sacrifiée. Les Forces de défense et de sécurité sont devenues les principaux pourvoyeurs d’emplois », pointe Trésor Nzila, membre de la société civile.



Fatigués d'attendre

Lundi, les choses ont traîné pendant toute la journée. Tard dans la nuit, les candidats étaient toujours sur les lieux. Fatigués d’attendre dehors, ils ont forcé le portail du site qui, selon des témoignages, s’est écroulé sous eux. Les uns ont marché sur les autres pendant plusieurs minutes. « C’est juste la foule qui s’est empressée devant le portail. Les gens étaient tellement nombreux qu’on ne pouvait pas tous rentrer, affirme un jeune blessé sur les lieux qui a accepté de témoigner sous couvert d’anonymat à RFI. Les uns tombaient et les autres marchaient sur eux. C’est ce qui a causé l’accident que vous avez pu constater »



Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs corps dans les services de la morgue municipale, mais aussi de 145 blessés admis au CHU ou encore à l’hôpital militaire.



En attendant, les résultats de l'enquête ouverte par procureur de la République, le recrutement a été suspendu dans la capitale jusqu’à nouvel ordre. Le gouvernement qui a décrété mercredi 22 novembre journée de deuil national, rapporte Rfi.