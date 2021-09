Congo vs Sénégal : s'imposer pour reprendre la première place du groupe H

Favori pour prendre le seul ticket du groupe H des éliminatoires du Mondial 2022, le Sénégal a lancé sa campagne par une victoire à domicile face au Togo (2-0), mercredi dernier. Sadio Mané avait ouvert le score et Abdou Diallo avait inscrit son premier but en sélection. Ces deux joueurs ont permis aux « Lions » d’éviter le piège tendu par les Togolais.



Les hommes d’Aliou Cissé devront confirmer à Brazzaville pour reprendre la première place à la Namibie (4pts), vainqueur du Togo à Lomé (1-0). Selon « Stades », il faut remonter au 22 janvier 1969 pour retrouver les traces d’une défaite du Sénégal contre les "Diables rouges". C’était en amical (1-0) à Brazzaville.



27 matchs en éliminatoires sans défaite

La dernière confrontation entre « Lions » et « Diables rouges » s’était soldée par un nul vierge (0-0), le 26 mars dernier au stade Alphonse Massamba Debat, lors de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2022. Les Congolais n’ont plus perdu à domicile depuis le 9 mai 2017.



Depuis l’arrivée de Cissé sur le banc des « Lions » en mars 2015, les éliminatoires (CAN et Mondial) ont toujours été une formalité pour lui. Toujours selon le quotidien sportif « Stades », en 27 matchs des éliminatoires de la CAN et du Mondial, le Sénégal s’est imposé 21 fois pour 6 nuls et aucune défaite. La dernière défaite du Sénégal en éliminatoires remonte au 15 octobre 2014 face à la Tunisie (1-0).

Cet après-midi, le sélectionneur des « Lions » devrait compter sur Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaila Sarr pour s’imposer devant le Congo.