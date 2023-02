Congrès AIPS /Afrique : deux candidats sont en lice pour le poste de président

"Le Sénégal est à l'honneur, ce sont les Africains qui ont demandé au Sénégal de les accueillir chez eux. Après 2013 l'AIPS Afrique était tombée en léthargie. On nous avait demandé de redynamiser cette association. Nous l'avions accueilli en 2013 et nous avons organisé deux congrès", a déclaré Abdoulaye Thiam.

Qui ajoute : "Là, il se trouve que le président sortant a fait plus de 10 ans de service et il a décidé de se retirer. Ils ont demandé à nouveau si nous étions dans les dispositions. Organiser un congrès, ça nécessite beaucoup d'argent. Il faut donc avoir l'accord de l'Etat. nous sommes ous là c'est grâce au chef de l'Etat du Sénégal et au ministre des Sports".

Selon M. Thiam, c'est tout à fait normal quand on nous sollicite, le Sénégal est dans une dynamique de se transformer en un véritable hub. "Nous avons une des associations les plus dynamiques. C'est tout à fait normal que les gens qui nous ont sollicité de briguer la présidence et que nous acceptions de la briguer. Reste à savoir maintenant d'ici samedi 25 qui sera président. J'ose espérer que ce sera le Sénégal", a soutenu le rédacteur en chef du journal Sud Quotidien.

Son adversaire du Maroc, Mourad Moutaoukil est candidat à la présidence de l'AIPS Afrique.

"J'ai été vice président pendant un certain temps pour essayer de reprendre la succession de Obi Mitchell pour améliorer et continuer à travailler pour les intérêts de la presse sportive africaine faire de notre mieux chacun dans son pays et dans sa région pourquoi pas de continuer le travail des intérêts de l'association et des journalistes africains", a confié le directeur de publication du site "Msport" et membre du comité exécutif de l'AIPS.

Le président sortant de l'AIPS Afrique Mitchell Obi, a pour sa part, indiqué que le continent africain "peut trouver sa place dans l'échiquier mondial du sport en faisant des journalistes de vrais partenaires".

L'élection de la présidence de l'AIPS est prévue ce samedi 25 février à Dakar.

Deux candidats sont en lice pour le poste de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS), dont l'élection est prévue ce samedi 25 février à Dakar.