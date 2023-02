Congrès de l’AIPS/Afrique : Yankhoba Diatara salue le dynamisme de la presse sportive sénégalaise

Le ministre des Sports, a présidé la cérémonie d’ouverture du 7ème Congrès de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) zone Afrique. Yankhoba Diatara a salué le dynamisme de la presse sportive sénégalaise, qui selon lui, se mesure à travers les résultats enregistrés par les sportifs sénégalais.



« Le Sénégal est fortement engagé dans la redynamisation de l'AIPS Afrique. Après deux éditions en 2013, l'ANPS sous la direction du Dr Mamadou Koumé. Je rends hommage à la presse africaine, qui accueille à nouveau à Dakar pour l'organisation du congrès », a dit Yankhoba Diatara.



Qui ajoute : « La presse contribue au développement du sport. La presse et le sport sont devenus indissociables sans la presse, le sport n'est que l'ombre de lui-même ».



Le sport, dit-il, avec la pluralité des disciplines sportives, a pris une « place grandissante dans les sociétés mondiales et la presse a grandement contribué à faciliter la transmission des connaissances et le partage des idées », a indiqué le ministre des Sports.



D’après lui, depuis plusieurs années avec la « diversité de la presse, les médias ont favorisé à la démocratisation du sport au sein des instances, le sport est devenu un enjeu diplomatique et géopolitique ».



Le ministre a également salué l’engouement de la presse sportive lors des compétitions nationales et internationales.



A l’en croire, l’engouement que la presse sportive dégage en « s'engageant dans la médiatisation des compétitions nationales et internationales de toutes les disciplines compte non tenu aux obstacles, les aléas climatiques sous le soleil, sous la neige, sous la pluie, prouvent votre engouement digne et votre attachement ou professionnalisme », a-t-il laissé entendre.



Selon Yankhoba Diatara, le « dynamisme du journalisme sportif sénégalais se mesure à travers les résultats enregistrés par nos différents athlètes sur les tapis verts sur les terrains de sables les tatamis sur les parquets entre autres expressions démocratiques. La presse sportive a largement contribué à la victoire du Sénégal dans sa capacité de mobilisation et de son rôle avant-garde», a-t-il fait savoir.



Le ministre des Sports a également salué les performances des sportifs sénégalais, suite aux sacres du Sénégal à la CAN au Cameroun, du Beach soccer (au Mozambique), du CHAN et de la Coupe UFOA/A.