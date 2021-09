Connectivité au Magal de Touba: Yankhoba Diatara rassure Serigne Bass Abdou Khadre

A l'issue des différentes réunions préparatoires du Magal et conformément aux instructions du Chef de l'Etat relatives à la prise en charge optimale des besoins exprimés par le Khalife Général, le ministre Yankhoba Diatara a effectué une dernière visite de terrain pour s'enquérir des dispositions prises par les opérateurs afin que l'événement soit une réussite au plan de la couverture du réseau de télécommunications.



"En visite auprès de Serigne Bass Abdou Khadre, nous avons exposé les importantes réalisations opérées. Il ressort que des efforts très importants ont été déployés par les opérateurs pour que les 5 à 6 millions de pèlerins puissent vivre convenablement les moments forts du Magal avec leurs parents" a noté le ministre Yankhoba Diatara.



En plus des opérateurs privés, l’Etat du Sénégal a renforcé la connectivité par la fibre optique pour un linéaire de 5000 km. Mieux encore, le Gouvernement via le ministère de l'économie numérique a signé une convention avec le premier opérateur de réseau Helios Towers afin que le "last mile" soit couvert dans le cadre de la politique d'aménagement numérique.



"Nous avons instruit les opérateurs à laisser sur place les installations déployées lors du Magal ou des autres événements religieux afin que les populations puissent continuer à les utiliser", a dit le ministre.



Après avoir renouvelé sa fidélité à Serigne Bass Abdou khadre, le ministre a recueilli ses dernières recommandations pour une bonification du travail accompli et sollicité ses prières.



Le marabout en revenant sur la couverture réseau, à noté que la connectivité facteur générateur et moteur de l'activité économique est une réalité à Touba particulièrement lors du Magal. Néanmoins il estime que malgré les efforts louables, la couverture reste parfois perturbée autour de la mosquée. C'est ainsi qu'il exhorte les opérateurs à consentir plus d'efforts dans l'investissement pour soutenir davantage les AGR.



Et le ministre n'a pas manqué de le rassurer à l'occasion de son face à face avec la presse. "« Nous allons continuer à échanger avec les opérateurs sur les meilleures conditions d'amélioration de la qualité de service surtout au tour de la grande mosquée. C'est une préoccupation du khalife général des mourides et de son porte-parole. Et nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des opérateurs pour assurer une meilleure qualité de service de télécommunications pendant le magal » a indiqué le ministre.



La délégation ministérielle, dans le cadre de cette visite, a effectué une série de ziaar auprès du Khalife Général, Serigne Mountakha Mbacke, Serigne Moussa Naawel et à Daaray Kaamil.