Conseil constitutionnel : Voici la liste complète des candidats dans l'ordre de passage de vérification de parrainage

Le contrôle de parrainage des 93 candidats va démarrer samedi 30 décembre à 9h. Pour les dossiers à examiner dans la matinée et dans l'après midi, tous les candidats sont convoqués et le contrôle se fera en présence de leurs représentants, a déclaré le Président du Conseil Constitutionnel à l'issue du tirage au sort qui a déterminé l'ordre de passage des candidats pour le contrôle de parrainage. Ci-dessous la liste!

Fana CiSSE

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