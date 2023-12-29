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Conseil constitutionnel : Voici la liste complète des candidats dans l'ordre de passage de vérification de parrainage

Le contrôle de parrainage des 93 candidats va démarrer samedi 30 décembre à 9h. Pour les dossiers à examiner dans la matinée et dans l'après midi, tous les candidats sont convoqués et le contrôle se fera en présence de leurs représentants, a déclaré le Président du Conseil Constitutionnel à l'issue du tirage au sort qui a déterminé l'ordre de passage des candidats pour le contrôle de parrainage. Ci-dessous la liste!



Conseil constitutionnel : Voici la liste complète des candidats dans l'ordre de passage de vérification de parrainage
1- Boubacar Camara
2- cheikh Habibou Soumaré
3- Ousmane kane 
4- Ousmane Sonko 
5- amadou aly kane 
6- papa Eugene barbier 
7- Elhadj Diouf 
8- Abdoulaye Sylla 
9- cheikh Tidiane Gadio 
10-mouhamed ben diop
11- rose wardini 
12- cheikh Tidiane Dieye 
13- Malick Gueye
14- Mouhamed El Habib Tounkara 
15- mary teuw Niane
16- Mamadou Yatassaye 
17- Dethie Fall
18- Assome Diatta 
19- Papa Macodou Diouf
20- Samba Ndiaye 
21- Mbacke Sarr 
22- Alioune Sarr 
23- Hamidou Deme 
24- Daouda Ndiaye
25- cheikh bamba dieye 
26- omar Sylla 
27- cheikh Bara doly Mbacke 
28- Talla Sylla 
29- Jean Baptiste Diouf 
30- Idrissa Seck 
31- Charles Emile abdou Ciss 
32- Khadim diop
33- Aliou Mamadou dia 
34 - Birama Mangara 
35- Amdy Diallo Fall 
36- Ibrahima Mbow
37-Diack Lakh 
38- Serigne Mboup 
39- papa Djibril Fall 
40- Ibrahima Datt
41- Mamadou l’amine gueye 
42- Aliou La
43- Adama Faye 
44- Mouhamed madana kane
45- Al ousseynou Ba
46- Mamadou lamine Diallo
47- Boun Dionne
48- Aliou Camara 
49- Karim Wade
50- babacar diop 
51- El hadji Ibrahima Sall
52- Habib S’y
53- Malick Gackou 
54- Papa Momar Ngom
55- Thione Niang
56- Aly Ngouille Ndiaye 
57- Serigne Gueye Diop
58- Assane Ka
59- Mamadou diop décroix 
60- Souleymane Ndene Ndiaye 
61- Abdoul Mbaye
62- Sheila Allasanne Sene
63-Al Hassan ould Aliou Niang 
64- Khalifa Sall
65- Anta Babacar Ngom 
66- Aminata Toure 
67- Alpha Thiam
68- Amadou Ba
69- mame boye diao
70 - Abou Nguette
71 - Amadou Seck
72- Abdou Khadre Sall
73 - Diomaye Faye
74- Abdourahmane Diouf
75- Ndongo Ndiaye
76 - Thierno Cisse
77- Hamidou Thiaw
78- Ibrahima Sal
79 - Cheikh DIENG 
80 - Mouhamedou Fadel Kone
81- ibrahima Cissokho 
82- Mamadou Dieye
83- Moussa Diop
84- Bougane Gueye
85- Mansour Ndiaye
86-Momar Ndao
87- Amadou Ly
88 - Ibou Taymiya Sylla
89- Babacar Ndiaye
90- thierno Alassane Sall
91 - Amsatou sow sidibe 
92- Issa kanoute 
93- Aissatou Mbodj
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Vendredi 29 Décembre 2023 - 13:29


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