Politique : le FDR annonce une tournée nationale en trois phases à partir du 11 octobre

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a annoncé, en conférence de presse ce jeudi 8 octobre 2026, l’organisation d’une tournée à travers les différents départements du Sénégal. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de ses activités de mobilisation, d’animation et de proximité avec les populations.



Une tournée en trois phases



Selon le FDR, cette tournée se déroulera en trois phases. Elle vise notamment à renforcer les liens avec les structures à la base, à recueillir leurs préoccupations et propositions, et à consolider la coordination de l’organisation en perspective des prochaines échéances électorales.



La première phase débutera le dimanche 11 octobre 2026 à Fatick, avant de se poursuivre à Kaolack, puis à Nioro et à Kaffrine le lundi 12 octobre 2026. À cet effet, la Conférence des leaders du FDR invite l’ensemble des responsables départementaux concernés par cette première étape à prendre toutes les « dispositions nécessaires pour assurer une mobilisation à la hauteur de l’événement ».



D’après son coordonnateur, Modou Diagne Fada, cette tournée devra également constituer un cadre privilégié d’écoute, de dialogue et d’échanges francs, constructifs et fructueux avec les militants, les responsables locaux et les structures à la base.



« Elle permettra ainsi de mieux appréhender les préoccupations exprimées sur le terrain, de recueillir les propositions formulées par les différentes structures et, surtout, de renforcer l’organisation et la coordination du FDR en perspective des prochaines échéances électorales », a-t-il fait savoir.



Par conséquent, la Conférence des leaders appelle l’ensemble des responsables et militants à se « mobiliser pleinement afin de contribuer au plein succès de cette tournée à travers les différents départements du Sénégal ».