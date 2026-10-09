Gestion du Patrimoine bâti de l’État : Abdou Karim Fofana précise les raisons du report de son audition

« La convocation de la Commission d’enquête parlementaire sur les cessions d’immeubles du patrimoine bâti de l’État m’est parvenue le jeudi 8 octobre dans l’après-midi, pour une audition prévue le même jour », précise-t-il.

Abdou Karim Fofana indique avoir aussitôt pris l’initiative de « contacter le Président de la Commission pour l’assurer de ma disponibilité à être entendu dans l’après-midi même ou, à défaut, le vendredi 9 octobre ».

Compte tenu du déroulement de ses travaux, la Commission lui a proposé la date du lundi 12 octobre 2026, retenue d’un commun accord, selon l’ancien ministre.

« J’y répondrai à l’ensemble des questions des honorables députés », a-t-il ajouté.

Pour Abdou Karim Fofana, « rendre compte de sa gestion devant la Représentation nationale n’est pas une contrainte : c’est l’exigence de toute personne ayant servi l’État ».

Dans le cadre de ses travaux sur la gestion du patrimoine bâti de l’État, la Commission d’enquête parlementaire a auditionné, ce jeudi 8 octobre 2026, Yaya Abdoul Kane, ancien directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPBE) et de la Société de gestion du patrimoine bâti de l’État (SOGEPA).

La Commission a également auditionné, le même jour, Elimane Pouye, directeur général de la SOGEPA de mai 2024 à septembre 2026.

Convoqué le jeudi 8 octobre 2026 par la Commission d’enquête parlementaire sur les cessions d’immeubles du patrimoine bâti de l’État, Abdou Karim Fofana, ancien ministre et directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPBE), n’a pas été entendu le même jour. Dans un communiqué, il apporte des précisions sur le déroulement de cette convocation.