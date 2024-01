Conseil constitutionnel: le PUR valide son parrainage… avec la région de Diourbel en réserve

Le dossier de candidature du Parti pour l’Unité et la Rassemblement (PUR) vient de valider son dossier de candidature auprès de la Commission de contrôle des parrainages.



Des bruits courent qu’il manque une région à valider pour le PUR. Ce que leur mandataire n’a pas confirmé. « On ne nous a pas dit ça à l’intérieur. Au contraire, nous avons été félicités d’avoir validé 47 283 parrains sur les 44 000 demandés », a-t-il indiqué.



Apres recoupement, PressAfrik est en mesure de dire que le PUR doit encore régulariser 202 parrains dans la région de Diourbel. Ce qui est insignifiant et ne pourra certainement pas casser leur validation.



Aliou Mamadou Dia a réussi à valider 47 383 parrains. Le PUR est membre de la coalition de l’opposition radicale, Yewwi Askan Wi.