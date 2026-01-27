El Malick Ndiaye en Chine : dialogue parlementaire et partenariats stratégiques au cœur des échanges

Dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a mené, ce mardi 27 janvier, une série d’entretiens de haut niveau avec des dirigeants chinois, témoignant selon un communiqué de l’institution de l’excellence des relations entre Dakar et Pékin et de la volonté commune de consolider et d’approfondir la coopération bilatérale.



À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale s’est notamment entretenu avec Han Zheng, Vice-président de la République populaire de Chine. Le communiqué souligne que les deux autorités ont salué la dynamique positive impulsée par les visites officielles en Chine du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui ont permis de définir une nouvelle feuille de route de la coopération sino-sénégalaise, alignée sur la Vision Sénégal 2050.



Le Président de l’Assemblée nationale a réaffirmé le soutien constant du Sénégal aux grandes initiatives portées par le Président Xi Jinping, ainsi que l’importance stratégique de l’Initiative « La Ceinture et la Route » et du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) pour le développement économique et social du continent africain.



Selon le communiqué, les échanges ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment « l’accès à l’eau, les infrastructures, l’énergie, le développement territorial, la gouvernance, la culture et la modernisation du Parlement, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, au service du développement durable et de la stabilité régionale ».



El Malick Ndiaye s’est également entretenu avec son homologue chinois, Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Selon la même source, cette rencontre a constitué un temps fort de la visite, qui a permis de « renforcer les mécanismes de coopération parlementaire, de promouvoir la diplomatie parlementaire et de réaffirmer l’engagement commun en faveur d’un dialogue institutionnel régulier, au service du rapprochement des peuples sénégalais et chinois ».



Dans ce cadre, un protocole d’accord sera signé entre les deux institutions parlementaires, et la partie chinoise a exprimé sa disponibilité à accompagner le Sénégal dans les projets structurant de l’institution.



À travers ces rencontres de haut niveau, cette visite officielle s’inscrit dans une dynamique de consolidation du partenariat stratégique sino-sénégalais et illustre le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement durable des relations bilatérales, conclut le communiqué.