Conseil de l'UIT: le Sénégal officialise sa candidature pour la période 2023-2026

Le Sénégal a officialisé, samedi à Kigali, sa candidature au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour la période 2023-2026.



Cette candidature a été présentée par la délégation sénégalaise présente dans la capitale rwandaise pour prendre part à la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT), selon un communiqué parcouru par l’APS.



Les représentants du ministère de l’Economie numérique et des télécommunications et de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) ont fait cette annonce lors d’une réception en l’honneur des pays membres de l’UIT, selon le texte.

Cette candidature concerne la région Afrique (Région D/ UIT).

La Conférence mondiale de développement des télécommunications se tient à Kigali depuis le 6 juin dernier et prend fin, jeudi, 16 juin.