Conseil des ministres: Bassirou Diomaye Faye impose la cadence de l'urgence et du résultat au nouveau Gouvernement

Le Conseil des ministres s'est réuni de manière exceptionnelle le vendredi 05 juin 2026, sous la présidence du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au cours de cette séance, le Président de la République a formellement félicité le nouveau Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, ainsi que l'ensemble des membres du Gouvernement pour leur nomination, tout en saluant le travail accompli par l'équipe sortante. Évoquant un contexte national particulier, le Chef de l'État a rappelé les principes de solidarité, de collégialité et de loyauté qui doivent guider l'action gouvernementale vis-à-vis de la présidence et de l'Assemblée nationale.







Face aux défis liés à la sécurité, à la souveraineté, au développement économique et à l'amélioration du bien-être des populations, le Président de la République a exigé du Gouvernement des résultats rapides. À cette fin, il a instruit le Premier Ministre de lui soumettre dans les meilleurs délais un Plan d'actions axé sur les urgences opérationnelles, notamment la relance économique, l'assainissement des finances publiques, la gestion de la dette et la redynamisation des secteurs vitaux.





L'accent a également été mis sur le secteur privé, la campagne agricole, le pouvoir d'achat, la modernisation de l'administration et la mise en place d'une communication de proximité. Enfin, sur le plan institutionnel, le Chef de l'État a annoncé que le Conseil des Ministres se tiendra désormais toutes les deux semaines, alternant avec des réunions interministérielles de suivi menées par le Premier Ministre, tout en prescrivant la préparation active de l'agenda législatif et des prochains documents budgétaires.

