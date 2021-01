Conseil des ministres: Deux (2) décrets liés aux entreprises de presse signés

Le président de la République, Macky Sall, a signé deux (2) décrets du code de la presse : l'un relatif aux avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprises de presse ; l'autre fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’Appui et Développement de la Presse. Les textes ont été examinés et adoptés lors de ce premier Conseil des ministres de l'année 2021, tenu ce mercredi 6 janvier.



Pour rappel, lors du "Grand débat" avec la presse nationale le 31 décembre 2020, organisé après son discours du nouvel an, le chef de l'Etat, répondant à une question du président de l’APPEL, Ibrahima Lissa Faye, sur le blocage des textes devant régir le milieu des médias sénégalais, avait assuré que les décrets d’application seront signés dès le premier Conseil des ministres du mois de janvier 2021.



"Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :

-Le projet de décret relatif aux avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprises de presse ;

Le projet de décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’Appui et Développement de la Presse", peut-on lire dans un le communiqué.