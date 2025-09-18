Conseil des ministres du mercredi 17 septembre : voici la liste des nominations

Le Conseil des ministres du 17 septembre 2025, présidé par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, a été marqué par une série de nominations stratégiques dans différents secteurs.À la Présidence de la République, Amadou Lamine Sy, conseiller en organisation de classe exceptionnelle, a été nommé directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), en remplacement d’Ibrahima Ndiaye.Au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, deux changements majeurs ont été actés : Adama Faye prend la présidence du conseil d’administration de la Société africaine de raffinage (SAR), tandis qu’El Hadji Mamour Sakho, docteur en physique appliquée et spécialiste en nanotechnologies, devient président du conseil de surveillance de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie.Dans le secteur de l’Enseignement supérieur, Saliou Abdoulaye Ngom est nommé directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE), en remplacement de Laïty Mbengue.Au ministère de l’Industrie et du Commerce, Alpha Thiam, juriste et expert en management des ressources humaines, prend la tête de l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME).Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme enregistre deux nominations : Seck Dieng, doctorant en histoire moderne et contemporaine, devient directeur général du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries Créatives (FDCUIC), et Jean Benoît Bakhoum, professeur d’éducation musicale, en devient le secrétaire général.Enfin, au ministère de l’Éducation nationale, deux nouveaux directeurs sont installés : Saliou Ndiaye, professeur de sciences physiques, prend la direction de l’Enseignement moyen secondaire général, et Aliou Faye, professeur d’enseignement secondaire, devient directeur de l’Institut national d’Éducation et de Formation des Jeunes aveugles.