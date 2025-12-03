Conseil des ministres : le Président Diomaye détaille ses actions pour la famille, la jeunesse, les femmes et les personnes handicapées

Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025, le Président Bassirou Diomaye a insisté sur la protection de la famille, des femmes et de la jeunesse, qu’il considère comme un socle de la stabilité sociale et une mission fondamentale de l’État.



Le chef de l’Etat souligne que la jeunesse doit être protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance. Il demande de veiller à la santé physique et morale de la famille, en particulier des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des jeunes.



Il insiste sur le droit à l’allègement des conditions de vie des femmes, notamment en milieu rural, l’amélioration de l’accès des filles à l’école et la protection des femmes et des jeunes filles contre les violences de toute nature.



Dans cette optique, le Président de la République demande au ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités d’actualiser la Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre et d’entreprendre la révision consensuelle du cadre relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’Observatoire national de la Parité (ONP).



Face à l’urgence d’un renforcement des dispositifs législatifs et réglementaires d’encadrement et de protection des droits des enfants, il instruit la mise en place d’un Observatoire national de Protection des Enfants, l’installation du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et la fonctionnalité des projets de Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.



Action sociale en faveur des personnes vivant avec un handicap



Le Président Diomaye s’est également prononcé sur l’action sociale en faveur des personnes vivant avec un handicap, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre 2025.



Le chef de l’Etat indique la nécessité d’évaluer l’application intégrale de la loi d’orientation sociale et le dispositif de la Carte d’égalité des chances.



Considérant qu’il est essentiel de définir une nouvelle perspective de soutien renforcé aux personnes vivant avec un handicap, le Président de la République engage le Gouvernement à mettre en œuvre, à partir de l’année 2026, un Programme national intégré de soutien aux personnes vivant avec un handicap et à asseoir l’inclusion sociale et la solidarité nationale dans la mise en œuvre des politiques publiques.



Enfin, il instruit d’accentuer le déploiement de l’ensemble des programmes et projets à incidence sociale directe sur l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment les groupes les plus vulnérables, en particulier les personnes vivant avec un handicap.



