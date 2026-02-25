Commerce : l’État annonce la suspension des agro-industries pour sauver les petits producteurs de pomme de terre

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, ce mercredi 25 février 2026, via une circulaire, la suspension de la mise en vente de la pomme de terre par les agro-industries. Cette mesure, qui prendra effet le 28 février, prochain, vise à libérer le marché au profit des petits producteurs locaux et des exploitations familiales, dépourvus de moyens de stockage, afin qu'ils puissent écouler leurs récoltes avant qu'elles ne périssent.



Le ministre Serigne Guèye Diop justifie cette décision par la nécessité de protéger les revenus des agriculteurs familiaux dont les produits inondent actuellement le marché. Sans cette intervention, la concurrence des géants agro-industriels risquerait de provoquer une chute des prix non rémunératrice et des pertes post-récolte massives pour les petits exploitants. Cette étape fait suite au gel des importations de pomme de terre déjà instauré le 16 janvier dernier.



Pour accompagner les agro-industriels impactés, le ministère propose des solutions logistiques. Les entreprises ne disposant pas de chambres froides sont invitées à se rapprocher des services de l’État, qui mettront à leur disposition des infrastructures de stockage pour préserver leur production en attendant la levée de la suspension.