Conseil interministériel sur la poste : les travailleurs interpellent Ousmane Sonko

À quelques heures du Conseil interministériel sur La Poste, prévu cet après-midi, le syndicat des travailleurs de La Poste interpelle le Premier ministre, Ousmane Sonko sur la situation sociale jugée préoccupante des travailleurs qui seront impactés par le plan de restructuration en cours.



Aliou Ndiaye, qui s'est exprimé au nom de ses collègues, demande au Premier ministre de prendre en compte la dimension sociale de cette restructuration et de veiller à ce que des mesures d'accompagnement soient mises en place.



« J'ai le plaisir de m'adresser au Premier ministre et aux Sénégalais concernant la situation actuelle de la poste et ce plan social qui doit être discuté. Des décisions seront prises au cours du Conseil interministériel de cet après-midi. Ce que je demanderais aujourd'hui au Premier ministre, c'est de considérer la dimension sociale de ce plan. Il est essentiel que des dispositions de formation, de reclassement et d'aides financières soient mises en œuvre pour garantir une transition professionnelle réussie et un avenir certain pour ces travailleurs », a déclaré le syndicaliste.



« Je suis convaincu que grâce à votre sens de la justice sociale et de l'équité, vous saurez prendre en compte les préoccupations des travailleurs modestes de la poste et agir en leur faveur. Nous restons à votre disposition, Monsieur le Premier ministre, pour toute discussion ou collaboration visant à garantir la protection des droits et des intérêts des travailleurs », a-t-il affirmé sur les ondes de la Rfm.