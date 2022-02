Conséquence de l’embargo au Mali: Mbaye Mbengue liste les risques dans les secteurs de l’économique sénégalaise

Mbaye Mbengue, Président du Collectif des Entreprises Agrées pour le Transport et la Livraison des Conteneurs au Sénégal, est revenu en termes de statistiques sur les risques et pertes qui guettent l’économie sénégalaise après l’embargo sur le Mali. Il invite le président de la République Macky Sall à aller à la rencontre de son frère malien pour trouver une issue heureuse à cette situation du Mali qui joue sur l’économie sénégalaise. Il se prononçait lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Dakar par les Groupements Économique du Sénégal, la Coordination des Professionnels des Transports Routiers du Sénégal (CPTRS) et le Collectif des Acteurs des Transports routiers du Sénégal.



« Aujourd’hui, le Mali est le premier partenaire économique du Sénégal. Quand on dit premier partenaire, on parle de 250 milliards de F CFA par an qui est en jeu. Quand on parle d’économie, sur les 20 millions de tonnes, les 4 millions, ce sont des marchandises à destination du Mali. Quand on parle de Conteneurs qui débarquent, c’est 6000 conteneurs par mois », a déclaré Mbaye Mbengue.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « En ce qui concerne l’économie, les cimenteries qui sont installées ici, et qui font 1 million de tonnes par an. Toujours parlant d’économie, il faut penser à l’économie pétrolière 1 milliard 700 mille tonnes par an. Parlant toujours d’économie, ce sont les industries qui sont dans la transformation, les petits commerçants et tous ceux qui avaient choisi de travailler sur l’axe Mali. Et si cela a été bloqué, ils se retrouvent tous en chômage technique ».



Selon lui, il faudrait écrire une lettre solennelle au président de la République qui va prendre les destinées de la CEDEAO dans trois jours à aller au Mali rencontrer le Président de la transition pour échanger sur la situation. « Je dirais au president de la République qui va prendre les destinées de la CEDEAO dans trois jours, sa première mission serait d’aller à la rencontre de son frère malien pour trouver des solutions. Et je dirais au Président de la transition de faire un effort, de communiqué. Aujourd’hui, ils sont dans la disposition pour trouver une solution ensemble. Et cette solution doit se faire très rapidement », invite-t-il.